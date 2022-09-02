لوكا زيدان يلتحق بفريق إيبار

التحق الحارس الفرنسي، لوكا زيدان، نجل نجم ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين زيدان، بفريق إسباني من الدرجة الثانية، من أجل الدفاع عن مرمى إيبار بعقد لموسمين، وفق ما أعلن الأخير.

ويُشار إلى أنه كان الحارس البالغ 24 عاما من دون ناد منذ انتهاء عقده مع رايو فايكانو في الأول من يونيو.

وبذلك، بات زيدان الإبن عاشر لاعب جديد ينضم لإيبار هذا الصيف ضمن مسعى الفريق للعودة الى الدرجة الأولى التي غادرها نهاية موسم 2020-2021.

جدير ذكره أنه سبق للوكا زيدان الذي بدأ مشواره الكروي مع ريال مدريد وخاض معه مشاركته الأولى في دوري الأضواء نهاية موسم 2017-2018، أن ساهم في صعود فريق آخر الى الدرجة الأولى الإسبانية هو فايكانو في 2021.