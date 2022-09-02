تراجع أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 2-9-2022

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تراجع أسعار الذهب في الأردن

تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الجمعة 2-9-2022، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

أسعار عيارات الذهب في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 38.99 دينار (54.93 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وانخفض الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.24 دينار (41.20 دولار).

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.11 دينار (48.06 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1212 دينارا (1708 دولارات)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 272.91 دينار (384.49 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر 4 دولارات في المعاملات الفورية.