ارتفاع أسعار السلع في تركيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:36 م
01 سبتمبر 2022
ارتفاع أسعار السلع في تركيا
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نشرت غرفة تجارة إسطنبول "İTO" بيانات عبر موقعها الرسمي، اليوم، بيانات جديدة توضح ارتفاع أسعار الجملة والتجزئة(المفرق).

ووفقًا للبيانات فإن أسعار التجزئة (المفرق) ارتفعت بنسبة 2.29% وأسعار الجملة ارتفعت بنسبة 6.90% على أساس شهري في شهر آب/أغسطس، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل أسعار التجزئة (المفرق) بنسبة 99.91% وأسعار الجملة بنسبة 98.09%.

أضافت البيانات أن أسعار التجزئة (المفرق) لنفقات الثقافة والتعليم والترفيه ارتفعت بنسبة 13.99%، و3.99% لنفقات الرعاية الصحية والشخصية، و2.74% للأغراض المنزلية، و2.70% للمواد الغذائية، 0.82% للسكن، و0.06% لنفقات أخرى.

ومن جانب أخر انخفضت أسعار التجزئة (المفرق) لنفقات النقل والاتصالات بنسبة 3.16%، و1.17% لنفقات أخرى.

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