ارتفاع أسعار السلع في تركيا

نشرت غرفة تجارة إسطنبول "İTO" بيانات عبر موقعها الرسمي، اليوم، بيانات جديدة توضح ارتفاع أسعار الجملة والتجزئة(المفرق).

ووفقًا للبيانات فإن أسعار التجزئة (المفرق) ارتفعت بنسبة 2.29% وأسعار الجملة ارتفعت بنسبة 6.90% على أساس شهري في شهر آب/أغسطس، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل أسعار التجزئة (المفرق) بنسبة 99.91% وأسعار الجملة بنسبة 98.09%.

أضافت البيانات أن أسعار التجزئة (المفرق) لنفقات الثقافة والتعليم والترفيه ارتفعت بنسبة 13.99%، و3.99% لنفقات الرعاية الصحية والشخصية، و2.74% للأغراض المنزلية، و2.70% للمواد الغذائية، 0.82% للسكن، و0.06% لنفقات أخرى.

ومن جانب أخر انخفضت أسعار التجزئة (المفرق) لنفقات النقل والاتصالات بنسبة 3.16%، و1.17% لنفقات أخرى.