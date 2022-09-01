موعد الدورة الثالثة الثانوية العامة "توجيهي" غزة 2022-موعد امتحانات الثانوية العامة فلسطين 2022 الدورة الثالثة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يوم أمس الأربعاء، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" الدورة الثانية 2022، الإ باتت التساؤلات من قبل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالسؤال عن موعد امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2022 الدورة الثالثة، الفرصة الثانية لطلبة الثانوية العامة في فلسطين 2022، لتعويض ما يمكن تعويضه في هذه الدورة الثانية وكذلك الدورة الثالثة، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2022 الدورة الثالثة وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى تجرى من قبل الطلاب وأهاليهم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة الثالثة

أعلن صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، عن بدء التسجيل في الدورة الثالثة لغير المستكملين من طلبة الثانوية العامة توجيهي 2022 والذين لم يجتازوا الدورة الأولى والثانية خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه سيتم عقد الدورة الثالثة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال الخضور في تصريحات صحفية، إن اختبارات الدورة الثالثة ستنعقد ليوم واحد فقط، مشيرا إلى أنه يمكن للطلبة الناجحين في الدورة الثالثة من امتاحانات الثانوية العامة توجيهي 2022، الالتحاق بالجامعات مع مطلع الفصل الثاني من العام الدراسي 2022- 2023.

وأوضح الخضور أن عدد الطلاب الذين التحقوا في الدورة الثانية 17798 طالبا وطالبة نجح منهم 11139 طالبا وطالبة ونسبة النجاح %62.9 ، مشيرا إلى ارتفاع النسبة العامة التي تم الإعلان عنها بعد نتائج الدورة الأولى إلى 78.55%.

متى امتحانات الثانوية العامة 2022 الدورة الثالثة

وأضاف الخضور أن هناك عددا من الطلبة تقدموا في الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2022 ،بهدف تحسين درجاتهم وبلغ عددهم 1849 طالبا وطالبة.

وأشار الخضور إلى أن النظام في الوزارة متعدد الفرص يتيح للطلبة تحسين درجاتهم واجتياز الثانوية العامة بالدورة الثانية والثالثة لم يحالفه الحظ اليوم في الدورة الثانية من نتائج الثانوية العامة 2022.

وأكد الخضور على استعداد الجامعات لاستقبال طلبة التوجيهي في الدورة الثانية حتى يلتحقوا مع طلاب الدورة الأولى، موجهًا الشكر للكادر التعليمي القائم على اختبارات الثانوية العامة التوجيهي والإشراف عليه.

ويذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الدورة الثانية، صباح اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 من نتائج الثانوية العامة " توجيهي".

موعد امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2022 الدورة الثالثة

والثلاثاء الماضي، قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

موعد الدورة الثالثة توجيهي 2022

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).

رابط نتائج #الثانوية_العامة فلسطين للعام 2022 (الدورة الثانية) الإكمالhttps://t.co/1bP0HRTGfX — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) August 31, 2022

جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2022 الدورة الثالثة

موعد الدورة الثالثة الثانوية العامة "توجيهي" غزة 2022-موعد امتحانات الثانوية العامة فلسطين 2022 الدورة الثالثة، وكان المتحدث باسم وزارة التربية صادق الخضورقال في تصريحات صحفية،:" إن امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2022" سارت بشكل طبيعي موضحا أن التأجيل لطلبة غزة كان بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الخضور أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأفاد المتحدث بأن 90% من هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى، بينما 10% تقدموا لتحسين معدلاتهم في الدورة الأولى.

وقال الخضور إن عمليات التصحيح لكل اختبار في دورة الإكمال بدأت في اليوم التالي من تقديمه، لافتًا إلى أن فرق الإدخال والفرز تواصل عملها على أمل إخراج النتائج في أسرع وقت ممكن.

موعد الدورة الثالثة الثانوية العامة "توجيهي" فلسطين 2022

ووفق الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، فأن موعد امتحانات الإكمال للثانوية العامة التوجيهي 2022 تم يوم 8 آب 2022، حيث يتضح من له إمكانية التسجيل عقب النتائج، ولأن البحث يزيد عن، نتائج امتحانات الاكمال التوجيهي 2022 في فلسطين.. رابط فحص نتائج الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، نوضح لكم أن دورة الاكمال، تكون للطلاب الذين اجتازوا 4 مواد من الثانوية العامة على الأقل بنجاح (فوق نصف الدرجات)، حيث يستكملون من خلالها بهدف تحسين الدرجات وزيادة المعدل التراكمي.

موعد الدورة الثالثة الثانوية العامة "توجيهي" غزة 2022

وضمن مقالنا موعد الدورة الثالثة الثانوية العامة "توجيهي" غزة 2022-موعد امتحانات الثانوية العامة فلسطين 2022 الدورة الثالثة، وفي الدورة الأولى لنتائج الثانوية العامة في لقاء خاص معه، حصد طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أنس نبيل سليم الحرازين فرع العلمي من قطاع غزة المرتبة الأولى على فلسطين، إذ حقق نتيجة 99.7%، مؤكدWا أن منزله يغمره الفرح والسرور والسعادة جراء حصوله على هذا النجاح الباهر، وأن التهاني لم تتوقف منذ الإعلان عن النتيجة من أقاربه وأصدقائه وجيرانه وكل من على علاقة به.

وأهدى الطالب الحرازين نجاحه عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى والديه، وأفراد أسرته، مشدداً على أن نجاحه الباهر والمتميز هو حصاد سنة دراسة كاملة، من التعب والجهد وسهر الليالي.

#متابعة| وزارة #التربية_والتعليم : نسبة النجاح في الدورة الثانية التوجيهي (الإكمال) بلغت 62.9% pic.twitter.com/CRUhOCoF3I — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) August 31, 2022

موعد الدورة الثالثة توجيهي 2022 غزة

والطالب الحرازين هو من حفظة القرآن الكريم، وهو ما ساعده في التفوق في الثانوية العامة، وحصده المرتبة الأولى على فلسطين في الفرع الأدبي.

وقال الحرازين: "إنه كان يتوقع أن يكون من العشر الأوائل على مستوى فلسطين، لكنه فوجئ بحصده المرتبة الأولى على مستوى الوطن بكل الأفرع، موجهاً وجه رسالة إلى طلبة التوجيهي للسنة المقبلة، بأن عليهم الجد والاجتهاد لحصد نتيجة عالية ومرضية"، يشار إلى أن أشقاء الحرازين الثلاثة متفوقون في دراسته، ويدرسون تخصص الطب في الجامعات.

موعد امتحانات الدورة الثالثة "توجيهي"2022 عزة

وفي مقالنا موعد الدورة الثالثة الثانوية العامة "توجيهي" غزة 2022-موعد امتحانات الثانوية العامة فلسطين 2022 الدورة الثالثة، من جهته، قال والد الطالب المتوفق أنس الحرازين: إنه في غاية السرور والسعادة والفخر نتيجة حصد نجله الأول على فلسطين في الثانوية العامة 2022 في الفرع العلمي، مشيرا إلى أن كل العائلة كانت توفر له كل سبل الراحة ليحقق هذا النجاح الباهر.

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.