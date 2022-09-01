"المجاهدين" تبارك انتصار الأسير عواودة على السجان بمعركة الأمعاء الخاوية

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 انتصار الأسير البطل خليل عواودة بعد معركة العزة والكرامة التي خاضها بأمعائه الخاوية منذ 172 يوماً مع السجان الصهيونى المجرم.

وأكدت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، أن انتصار الأسير خليل عواودة هو نصر جديد يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة، بعدما سطره الأسرى من ملحمة بطولية مع هذا المحتل عنوانها الإرادة طريق الانتصار.

كما أكدت للأسرى الأبطال الذين يخوضون ملحمة بطولية مع السجان الصهيوني "أنهم دائماً على رأس أولويات المقاومة التي تعمل بكل جد واجتهاد على انفاذ وعد التحرير بإذن الله عز وجل".