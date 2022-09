ما موعد أول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد اكتمال عدد الأندية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، من جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأوروبي، حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد بدء مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، حيث من المقرر أن تنطلق مباريات البطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إن أنظار جماهير كرة القدم في العالم تتجه نحو ملاعب دوري أبطال أوروبا باعتبارها البطولة المفضلة والمحببة لديهم، لأنها أغلى البطولات على مستوى العالم، حيث يأمل مشجعو كرة القدم في أن يفوز فريقهم المفضل بتلك البطولة الغالية.

ولأنها من أهم البطولات على كل المستويات، ينتظر عشاق كرة القدم في القارة الأوروبية، وحتى مشجعي كرة القدم الأوروبية، بدء انطلاق مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام المقبل، حيث يبحثون من الآن عن، ما موعد أول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث سيشارك في البطولة أقوى وأكبر الفرق على مستوى أوروبا، ولذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 2023، حتى نقتصر على عشاق كرة القدم الوقت في البحث عنها عبر المواقع الأخرى.

كما يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن، عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، إذ يشارك 32 فريقًا في دوري المجموعات، بعد أن اكتمل عدد الفرق المشاركة في المسابقة، والذي يبلغ عددها 32 فريقاً، إذ إنه من المقرر أن يتم توزيع الأندية المتأهلة لدور المجموعات والبالغ عددها 32 ناديًا، على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، وذلك بعد تقسيمهم إلى 4 مستويات لتضم المجموعة فريقا من كل مستوى.

