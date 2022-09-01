موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، أشهر قليلة وتنطلق مسابقات كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، انطلاق بطلوة كأس العالم التي من المقرر أن تلعب في قطر هذا العام على خلاف الأعوام السابقة من تأسيس البطولة، حيث إن قطر تعد أول دولة عربية تنظم هذه البطولة، حيث إن أنظار جمهور كرة القدم في كل مكان تكون شاخصة نحو البطولة التي تنظم مرة واحدة كل أربع سنوات.

متى ينطلق كأس العالم 2022 مونديال قطر

وكان من المفترض كما العادة أن تنطلق مباريات كأس العالم في شهر يونيو من كل عام إلا أن هذا العام بات مغايراً، حتى بات الناس يبحثون عن، موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، لما تحمله من أهمية كبرى لعشاق كرة القدم حول العالم، حيث يشارك في البطولة 32 منتخبا من جميع دول العالم، إذ لا تقتصر المشاركة على دول عربية أو أوروبية، بل جميع المنتخبات المتأهلة من كل الدول، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، متى ينطلق كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث إنها تعد البطولة الأهم هذا العام.

Huge hotel ships heading to Qatar to welcome World Cup fans#UCLdraw#مونديال_قطر pic.twitter.com/KrSBbVKB77 — Abeer (@AlmnaByr) August 27, 2022

كم يوم باقي لكأس العالم 2022

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، ويتساءل، كم يوم باقي لكأس العالم 2022، إذ إنه من المقرر أن تستضيف قطر نسخة كأس العالم 2022، في سابقة تاريخية، فهي تعد أول دولة عربية على الاطلاق تنظم فيها مسابقة كأس العالم على مر التاريخ، لكن المسابقة أقيمت قبل ذلك في قارة آسيا، وتحديدا نسخة 2002، بعدما استضافت كوريا الجنوبية واليابان نسخة 2002، ويتساءل الناس حاليا عن متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر، فالدولة الخليجية جهزت كل ما يخطر على بال عاشق كرة القدم، لإنجاح إقامة تلك البطولة على أكمل وجه.

81 يومًا على كأس العالم فيفا قطر 2022 ⏳



تلك اللحظة عندما سجلت اليابان هدفها الأول في كأس العالم فيفا 🤩@jfa_en — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 31, 2022

وليد الركراكي أصبح بشكل رسمي مدربًا لمنتخب المغرب 🇲🇦



ما توقعاتكم لأسود الأطلس في كأس العالم فيفا قطر 2022 تحت قيادة وليد؟ 🦁👏@FRMFOFFICIEL — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 31, 2022

موعد كأس العالم 2022 مونديال قطر

ويتساءل عشاق كرة القدم عن، موعد كأس العالم 2022 مونديال قطر، وكذلك يبحثون عن، إذ من المقرر أن يبدأ مسابقة كأس العالم التي ستستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام على الإطلاق في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان. هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998)، وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل التفاصيل التي تتعلق بانطلاق بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، وأرفقنا لكم أيضا، موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022.