موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، أشهر قليلة وتنطلق مسابقات كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، انطلاق بطلوة كأس العالم التي من المقرر أن تلعب في قطر هذا العام على خلاف الأعوام السابقة من تأسيس البطولة، حيث إن قطر تعد أول دولة عربية تنظم هذه البطولة، حيث إن أنظار جمهور كرة القدم في كل مكان تكون شاخصة نحو البطولة التي تنظم مرة واحدة كل أربع سنوات.

وكان من المفترض كما العادة أن تنطلق مباريات كأس العالم في شهر يونيو من كل عام إلا أن هذا العام بات مغايراً، حتى بات الناس يبحثون عن، موعد أول مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، لما تحمله من أهمية كبرى لعشاق كرة القدم حول العالم، حيث يشارك في البطولة 32 منتخبا من جميع دول العالم، إذ لا تقتصر المشاركة على دول عربية أو أوروبية، بل جميع المنتخبات المتأهلة من كل الدول، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، متى ينطلق كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث إنها تعد البطولة الأهم هذا العام.

Huge hotel ships heading to Qatar to welcome World Cup fans#UCLdraw#مونديال_قطر pic.twitter.com/KrSBbVKB77