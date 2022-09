بالفيديو باريس سان جرمان يتغلب على تولوز بثلاثية

ساعد هدفا نيمار وكيليان مبابي فريق باريس سان جرمان على البقاء في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بفوزه 3-صفر على تولوز، مساء أمس الأربعاء.

وأحرز نيمار ومبابي هدفا في كل شوط، ليحصد بطل فرنسا 13 نقطة من 5 مباريات، متقدما بفارق الأهداف على أولمبيك مرسيليا ولانس.

وتغلب مرسيليا صاحب المركز الثالث على أرضه على منافسه كليرمو 1-صفر بفضل هدف بابي غاي، بينما واصل لانس عروضه الجذابة المعتادة ليقسو على ضيفه لوريان ويفوز 5-2 في مباراة شهدت تسجيل فلوريان سوتوكا هدفين.

ويحتل أولمبيك ليون، الذي يملك مباراة مؤجلة، المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه أوكسير الصاعد حديثا لدوري الأضواء 2-1.

وفي تولوز، اقترب ليونيل ميسي من التسجيل في الدقيقة 25 من تسديدة منخفضة إثر تمريرة من نيمار داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته وجدت مكسيم دوبي لها بالمرصاد.

لكن لم يكن بإمكان الحارس فعل أي شيء في الدقيقة 37، عندما تسلم نيمار تمريرة بينية من ميسي وسدد الكرة في الشباك، ليمنح باريس سان جرمان التقدم.

ورفع الهدف السابع للبرازيلي نيمار هذا الموسم رصيده خلال مسيرته الكروية إلى 109 أهداف مع سان جرمان، وهو ما دفع به للمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي إلى جانب البرتغالي بيدرو باوليتا.

وضاعف مبابي الغلة بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، عندما استغل قطع ميسي للكرة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفه الخامس في الدوري.

وواصل الحارس دوبي الدفاع عن مرماه ببراعة وهو ما أكد على استمرار تولوز في أجواء اللقاء، لكن هدف خوان برنات في الوقت المحتسب بدل الضائع من مسافة قريبة أنهى آمال أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة.

