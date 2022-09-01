محدث بالفيديو والصور شهيدان برصاص الاحتلال في البيرة ونابلس

استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مخيم بلاطة شرقي نابلس، وحي ام الريط في مدينة البيرة بالضفة المحتلة.

وفي التفاصيل، استشهد مواطن فلسطيني، فجر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وطبية، باستشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد من مخيم العين، متأثرًا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس، تزامناً مع اعتقال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام المخيم.

وبالتزامن مع اقتحام مخيم بلاطة، اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال حي ام الشرايط بمدينة البيرة، بينما اندلعت مواجهات عنيفة.

واستشهد شاب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وسط اشتباكات

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب يزن عفانة برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله.









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