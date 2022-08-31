إدارة سجون الاحتلال تتوجه لحوار مع قيادة الأسرى

أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الخميس، بان جهة من إدارة السجون تتوجه لحوار قيادة الأسرى في محاولة منها للتوصل الى حل.

وأوضح المكتب في تصريح مقتضب، أن قيادة الأسرى تصر على مضيها بالإضراب الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبها بإلغاء الاجراءات المتعلقة بأسرى المؤبدات بشكل كامل.

يشار إلى أن عدد الأسرى الذين سيخوضون الإضراب الشامل عن الطعام، غدًا الخميس، ارتفع إلى قرابة 1200 أسير، ضمن الفوج الأول للأسرى المضربين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الفوج الأول ارتفع إلى 1200 أسير سيخوضون الإضراب، بعد انضمام مزيد من أسرى فتح في سجن رامون.

وأوضح أن الحركة الأسيرة ستسلم إدارة السجون قوائم أسرى الفوج الأول المضربين عن الطعام، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ الخميس.

وأشار إلى أن الحركة الأسيرة ستعلن غدا الخميس في بيان رسمي أسماء قيادة الإضراب الشامل، من جميع الفصائل الفلسطينية.