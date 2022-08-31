لجان المقاومة: انتصار الأسير عواودة هو انتصار لكل الحركة الأسيرة والأسرى

باركت لجان المقاومة في فلسطين انتصار الأسير المجاهد "البطل خليل عواودة" في معركة الأمعاء الخاوية بعد إضراب استمر أكثر من"6 شهور" والتي أثبت من خلالها أن الحقوق تنتزع انتزاع ولا تستجدى.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي، مساء الخميس، أن انتصار الأسير خليل عواودة هو انتصار لكل الحركة الأسيرة ولكل الأسرى الابطال في سجون العدو الصهيوني الغاصب.

ووجهت التحية لإرادة الصمود والصبر والقتال والمواجهة التي تحلى بها الأسير العواودة وعائلته في مواجهة السجان الصهيوني.

وشددت لجان المقاومة على أن شعبنا ومقاومته الباسلة سيبقيان داعمان ومساندان للأسرى في سجون العدو ولقضيتهم العادلة، مبينة انه لن يتخليان عنهم حتى تحرير كافة الأسرى من سجون الظلم الصهيوني البغيض.