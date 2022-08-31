غارات "إسرائيلية" على مواقع في دمشق وأخرى في حلب

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، غارات جديدة على أهداف في محيط مطار حلب الدولي، شمال غرب سورية، وأخرى في محيط العاصمة دمشق وريفها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرج للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه بأربعة، وذكر أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية".

من جانبها، قالت "سانا" إن الطائرات "الإسرائيلية " استهدفت مطار حلب الدولي بـ"عدة صواريخ"، ما أدى إلى أضرار مادية.

ونقلت عن مصدر عسكري في جيش النظام، قوله إنه "حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو "الإسرائيلي" مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".