القيادي عدنان: انتصار الأسير عواودة انتصار لإرادة الحق الفلسطيني على الاحتلال



أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، أن انتصار الأخ الحبيب خليل العواودة انتصار لإرادة الحق الفلسطيني على باطل الاحتلال المجرم، مشيرًا إلى أن الاحتلال خضع لمطالب عواودة العادلة رغم الألم والمعاناة.

وقال القيادي عدنان في تصريح مقتضب، مساء اليوم الخميس، إن انتصار البطل العواودة انتصار لذوي الشهداء والأسرى والجرحى ومن هدم الاحتلال منازلهم.

ودعا جماهير شعبنا وكل الأحرار لإسناد إخوتنا في الحركة الأسيرة بخطواتها النضالية لوقف تغول السجان بحقهم.

كما دعا القيادي عدنان لعدم التأخر وقوة الإسناد للأخوين البطلين أحمد وعدال موسى المضربين عن الطعام من أجل الحرية وكسر الاعتقال الإداري.

وشدد أنه من حق شعبنا مقاومة الاحتلال بكل السبل، مشيرًا إلى أن معركة الأمعاء الخاوية نضال رفيع نشتبك به مع كل أحرار العالم لإساءة وجه الاحتلال.

وتابع: "نهدي الانتصار المبارك لذوي شهداء شعبنا في معركة وحدة الساحات وأرواح الشهيدين خالد منصور وتيسير الجعبري وإبراهيم النابلسي وزياد المدلل والزهرات والأشبال وكل المقاومين".