مشاهدة مباراة ارسنال وأستون فيلا بث مباشر الآن يلا شوت.. بث مباشر مباراة آرسنال وأستون HD، يبحث جهور كرة القدم في إنجلترا وقارة أوروبا، عن رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ضد استون فيلا، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة التاسعة النصف بتوقيت وسط أوروبا، ومكة المكرمة، والقدس، الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك من مساء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ملعب الاتحاد معقل فريق ارسنال، حيث من المتوقع أن يشاهد جمهور كرة القدم مباراة أشبه بملحمة كروية، لاسيما وأن ارسنال يقدم مستويات مبهرة منذ بداية الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز، ويريد الاستمرار على هذا المستوى، ومنافسة الكبار على حصد اللقب.

🚨 Here’s how we line up for #ARSAVL



🇧🇪 Sambi starts in midfield

🇧🇷 @biel_m04 at the back

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AaronRamsdale98 between the sticks — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022

We’re without the following this evening…



🇺🇦 Zinchenko (knee)

🇬🇭 Partey (thigh)

🇪🇬 Elneny (hamstring)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Matt Smith comes into the squad#ARSAVL pic.twitter.com/dm9cr3dEbb — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022

😍 It's time to take a trip down memory lane...



To four of our best EVER wins over Aston Villa! 👇#ARSAVL | @Sportsbetio — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2022

