الدفاع الروسية: ارتفاع حصيلة خسائر القوات الأوكرانية في هجومها الفاشل في الجنوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال يومين من هجومها المضاد الفاشل في الجنوب، تجاوزت 1700 فرد و150 قطعة من المعدات العسكرية.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء أن "محاولة نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لاستئناف العمليات الهجومية على محور نيكولايف-كريفوي روع واتجاهات أخرى، باءت بالفشل".

وأضاف أن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من عدة قرى سبق أن دخلتها، وأنه تم إرسال 12 دبابة استلمتها أوكرانيا من بولندا، عبر نهر إنغوليتس لفك الحصار عن الوحدات الأوكرانية هناك، لكن جزءا منها دمر بالنيران الروسية وانفجر جزء آخر لدى مروره بحقل الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية نفسهاـ ولم يرجع بسلامة إلا 5 دبابات.

وذكر كوناشينكوف أنه خلال يومين من الهجمات الفاشلة فقدت القوات الأوكرانية 4 طائرات مقاتلة، منها طائرتان من طراز Su-25s، وواحدة من طراز Su-24 وأخرى من طراز MiG-29، كما تم إسقاط 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8.

ودمرت القوات الروسية 63 دبابة أوكرانية و59 عربة مشاة قتالية و48 عربة قتالة مصفحة أخرى و14 سيارة رباعية الدفع مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم القضاء على أكثر من 1700 جندي أوكراني، وذلك بعد أن كان الرقم 1200 في حصيلة أمس.