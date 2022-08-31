نادال: الانسحاب أقسى من الخسارة

أبدى الإسباني رافائيل نادال رضاه، بعدما استهل مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة الكبرى بانتصار.



وصرح نادال عقب الفوز على الاسترالي رينكي هيجيكاتا بثلاث مجموعات لواحدة 4-6 و6-2 و6-3 و6-3 بأن "الفوز يمنحك دائما شعورا إيجابيا، آرثر آش ملعب خاص للغاية، الملعب الأكبر في العالم بالنسبة لنا، في مدينة خاصة للغاية مثل نيويورك".



وأضاف "قضيت وقتا طويلا دون التواجد هنا، وبشكل أو بآخر فخلال وقت ليس ببعيد لا أعلم إذا كان باستطاعتي العودة إلى هنا، لكني الآن موجود واستمتع بأوقاتي".



ونجح نادال، المصنف الثالث عالميا، والمتوج أربع مرات في نيويورك، في تحقيق الفوز على منافسه المصنف 198 عالميا، بعدما لعب مباراة واحدة منذ إصابته في البطن قبل نصف نهائي ويمبلدون أمام الاسترالي نيك كيريوس، ليضطر للاعتذار عن عدم خوض المباراة.



وكانت تلك المباراة الوحيدة التي لعبها منذ الإصابة في بطولة سينسيناتي للأساتذة والتي خسرها نادال أمام الكرواتي بورنا تشوريتش.



وتعد هذه المباراة الأولى لنادال في أمريكا المفتوحة منذ عام 2019، حينما توج باللقب على حساب الروسي دانييل ميدفيديف.



وأوضح نادال تعليقا على عدم خسارته أي مباراة بعد في الجراند سلام، باعتبار أنه انسحب قبل مواجهة كيريوس في نصف نهائي ويمبلدون "لم أخسر مباراة، لكني لم أفز بالبطولات الكبرى الثلاثة، فالانسحاب من مباراة هو أشد قسوة من الخسارة، فالرياضة تحمل إما الفوز أو الهزيمة وليس الانسحاب".



وتابع "أقدم عاما كبيرا من ناحية النتائج، لكن في نفس الوقت أعيشه بقسوة بسبب مشكلات القدم والضلوع وتمزق البطن، تجاوزت العديد من الأشياء خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة".



وأطاح نادال بمنافسه في لقاء استغرق ثلاث ساعات وثماني دقائق، ليلعب الخميس القادم أمام الإيطالي فابيو فونيني في الدور الثاني، الذي حقق الفوز عليه في 13 مناسبة مقابل الهزيمة أربع مرات، أحدها في فلاشينج ميدوز 2015.