"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.33% خلال شهر تموز

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا خلال شهر تموز الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأوضح "الإحصاء" في بيان، صدر عنه بهذا الخصوص، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنتج سجلت ارتفاعا نسبته 0.33% خلال شهر تموز الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام 103.38، مقارنة ﺒ 103.04 خلال شهر حزيران 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 102.92 خلال شهر تموز 2022 مقارنة ﺒ 102.48 خلال شهر حزيران 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 107.66 خلال شهر تموز 2022 مقارنة بـ 108.24 خلال شهر حزيران 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 8.18%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.18%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 17.40 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 31.15 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 34.46 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 11.55 شيقل/2كغم، على الرغم من انخفاض سعر دجاج لاحم حي كبير ليبلغ بالمتوسط 8.91 شيقل/كغم. سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعاً نسبته 0.26%، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط سعر الزهرة 1.51 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.39 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 1.87 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.41 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.36 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 0.84 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.46 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 8.32 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.95%، حيث بلغ متوسط سعر العنب 2.42 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.50%، خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

شهدت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة المنتجات المعدنية الانشائية بنسبة 1.76%، صناعة المنسوجات بنسبة 1.66%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.45%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 3.03%، صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.62%، صناعة الملابس بمقدار 0.96%، صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.83%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 0.60%.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.