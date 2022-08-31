رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022 (الدورة الثانية) الإكمال ، اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء 31/8/2022 نتائج الثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح اليوم "62,9%" ، لتكون النتائج رسمياً على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط الذي نشرته وزارة التربية والتعليم تحت عنوانت نتائج الثانوية العامة للعامة في فلسكين 2022 (الدورة الثانية) الاكمال، لتكون النتائج بعد ترقب كبير من طلبة الثانوية العامة واهلهم لتحسين معلات عدد كبير منهم ، وفرصة للاستكمال الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم وكالة فلسطين اليوم تنشر رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022 (الدورة الثانية) الإكمال

رابط اعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية" الإكمال من هــــــــــــــــنا

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في الضفة وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.





رابط اعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية" الإكمال

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %).