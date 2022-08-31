بالفيديو الاحتلال يطلق النار صوب شاب ويعتقله وآخرين خلال اقتحام سلواد برام الله

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" النار صوب شاب فلسطيني واعتقلته واثنين آخرين بعد اقتحام قوات خاصة "إسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء 31/8/2022 ، بلدة سلواد ، وسط الحديث عن محاصرة منزلين ، وتعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال .

وتواصل قوات الاحتلال محاصرة بلدة سلواد لليوم الرابع على التوالي ، وسط تعزيزات من تواجدها العسكري في محيط بلدة سلواد شرق رام الله.

مصادر محلية أفادت الليلة الماضية أن حشودات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط البلدة، وتمركزت في معسكر "عوفرا" المقام على أراضي المواطنين في بلدة سلواد وقرية عين يبرود، وفي الشارع الزراعي والنقطة العسكرية عند المدخل الغربي للبلدة.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي البلدة يخشون أن تكون هذه الحشودات مقدمة لاقتحام البلدة هذه الليلة.

يذكر أن الاحتلال يواصل إغلاق المدخل الغربي للبلدة بالسواتر الترابية، والذي يفصلها عن قرية يبرود، كما يقيم حاجزا دائما عند مدخلها الشرقي الرئيسي، ويخضع المواطنين للتفتيش الدقيق، وأحياناً يغلقه لساعات طويلة، وينفذ اعتداءات متكررة على المنازل الواقعة في المدخل الغربي من اقتحامات وإخضاع الأهالي للتحقيق، وخلع أبواب لمنازل أصحابها مغتربون، كما تعتلي قناصته أسطح مبانٍ ومنازل في المنطقة.