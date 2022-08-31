رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين للعام 2022 (الدورة الثانية) الإكمال  

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 31/8/2022 ، نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) الإكمال بعد أن أكدت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستكون في تمام الثامنة صباحاً .

رابط اعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية" الإكمال من هــــــــــــــــنا

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في الضفة وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %).