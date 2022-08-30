أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى مستوى 209.39 ريال (55.75 دولار)، مقابل 210.01 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في السعودية

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، إلى 157.04 ريال (41.81 دولار)، مقابل 157.51 ريال، عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.14 ريال (32.52 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في السعودية

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 104.69 ريال (27.87 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية لينزل إلى مستوى 183.22 ريال (48.78 دولار)، مقابل 183.76 ريال بنهاية تعاملات أمس.

سعر اوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية، نحو 6512 ريالا (1734 دولارا)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1466 ريالا (390.25 دولار).