أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في سوريا ، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الثلاثاء ، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في سوريا، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 139.918 ألف ليرة (55.69 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 122.431 ألف ليرة (48.73 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.940 ألف ليرة (41.77 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

وفقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 81.619 ألف ليرة (32.48 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في سوريا، انخفاضًا إلى نحو 4.351 مليون ليرة (1732 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 979.450 ألف ليرة (389.83 دولار).