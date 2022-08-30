أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 31 أغسطس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022 الصباحية، مع هبوط طفيف للمعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 139.918 ألف ليرة (55.69 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 122.431 ألف ليرة (48.73 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.940 ألف ليرة (41.77 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 81.619 ألف ليرة (32.48 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 4.351 مليون ليرة (1732 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 979.450 ألف ليرة (389.83 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء بالرغم من تراجع مؤشر الدولار وسط توقعات بأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيستمر لفترة أطول.

ولا يزال يتجه تركيز المستثمرين نحو تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر الجمعة ومن المقرر أن يظهر وضع سوق العمل في ظل استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 1747.7 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري بمعدل طفيف بلغ 0.14% إلى 1734.69 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.19% إلى 18.64 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 866.82 دولار للأوقية، كما استقر سعر التسليم الفوري للبلاديوم عند 2147.25 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.33% إلى 108.479 نقطة.