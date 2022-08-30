أغلى صفقات الميركاتو الصيفي.. مانشستر يونايتد يضم البرازيلي أنتوني

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، توصله لاتفاق نهائي مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، للتعاقد مع لاعبه البرازيلي أنتوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لضم أنتوني، بشرط أن يتم الانتهاء من الفحوصات الطبية والبنود الشخصية للاعب والحصول على التصريح الدولي".

ووفقا لتقارير صحفية، فقد بلغت قيمة صفقة التعاقد مع أنتوني ماثيوس دوس سانتوس، المعروف بـ"أنتوني" نحو 100 مليون يورو، ضمنها أكثر من 4 ملايين كمكافآت.

وسيلعب أنتوني مرة أخرى تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تن هاج، الذي انتقل هذا الصيف من أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد، وطلب من إدارة النادي التعاقد مع اللاعب البرازلي.

وسجل أنتوني البالغ من العمر 22 عاما، 12 هدفا وصنع 10 أهداف خلال 33 مباراة شارك فيها مع أياكس أمستردام بمختلف المسابقات في الموسم الماضي، ليساعد أياكس على حصد لقب الدوري الهولندي للموسم الثالث على التوالي.

كما ساعد اللاعب البرازيلي فريقه الهولندي لبلوغ الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبشكل عام، سجل أنتوني 31 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة في 134 مباراة خاضها مع أياكس ومن قبله ساو باولو البرازيلي.

وشارك أنتوني مع منتخب البرازيل في 9 مباريات وسجل خلالها هدفين، وقاد المنتخب الأولمبي للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن أنتوني هو خامس صفقات مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الدنماركي كريستيان إريكسن بشكل مجاني، والهولندي تايريل مالاسيا من فينورد الهولندي، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام، والبرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد.