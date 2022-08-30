إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية كيسان في بيت لحم

أصيب مواطن بالحجارة والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن اقتحم مستوطنون قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص، وتحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بينهم عائلة بأكلمها، بالإضافة إلى إصابة المواطن صالح أحمد عبيات جراء الاعتداء عليه بالحجارة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت القرية بالكامل، وما زال المستوطنون يحاولون الوصول إلى المنازل.