دي يونج يحسم مصيره

حسم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، مصيره في الميركاتو الصيفي الجاري.



وزعمت العديد من التقارير بأن دي يونج قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونج حسم مصيره وسيبقى في برشلونة هذا الموسم، كما أن مسؤولي النادي الكتالوني استسلموا للوضع، ولا يتوقعون رحيله في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.



وأشارت إلى أن اللاعب قرر البقاء لأن صديقته تفضل العيش في برشلونة، بالإضافة إلى أن اللاعب يرى التحسن الذي حدث للفريق هذا الموسم.



ويشعر دي يونج بأن برشلونة بات قادرًا الآن على المنافسة في كل البطولات، لذا لا يريد أن تكون فترته مع البارسا محزنة إذا رحل الآن، واكتفى بالموسم الماضي فقط، الذي لم يحقق خلاله الفريق نتائج جيدة.

