تباين أسعار العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء 30 -8- 2022، بعد اتهام صندوق النقد بيتكوين بأنها تهدد الاستقرار المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء بنسبة 4.03% لتصل إلى 993.65 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية بقيمة 66.62 مليار دولار.

وقد هاجم صندوق النقد الدولي سوق العملات الرقمية (الكريبتو)، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية، حيث أعرب عن مخاوفه من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز حالة عدم الاستقرار المالي.

سعر بيتكوين اليوم

وارتفع سعر بيتكوين، اليوم بنسبة 0.27% لتصل إلى 20,462.62 دولار، كما زادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 390.8 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH نحو 0.77% من قيمته مسجلًا 1,590.64 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.82% ليبلغ 291.01 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.04% ليسجل 0.3331 دولار.

وربح سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.29% إلى 0.4539 دولار.

وقفز سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.23% ليصل إلى 7.33 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE نحو 0.35% ليصل إلى مستويات 0.06409 دولار.

جدير ذكره أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.