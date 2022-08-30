تردد قناة زي الوان الجديد 2022، تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال تردد قناة زي الوان، وهي من القنوات المفضلة لدى الكثير من المتابعين، حيث يتابعها ملايين من الناس، حيث تتميز القناة بأنها تقدم محتوى مميز يستهوي جميع فئات الأسرة من مسلسلات وبرامج مميزة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن تردد قناة زي ألوان على محركات البحث، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان تردد قناة زي الوان الجديد 2022، ونرفق لكم أيضاً طريقة ضبط تردد القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة.

تردد قناة زي ألون

تتميز القناة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

ترددات قناة زي ألوان الجديدة

التردد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

التردد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان

مسلسلات قناة زي ألوان

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية:

مسلسل حب العمر

ومسلسل جودان

مسلسل تجمعنا علاقة

مسلسل قلوب أنانية.