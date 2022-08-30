لليوم السادس : الاحتلال يواصل عدوانه الشامل ضد أسرى الجهاد الإسلامي بإغلاق غرفهم

أعلنت مهجة القدس اليوم الثلاثاء 30/8/2022 أن إدارة سجون الاحتلال ولليوم السادس على التوالي تواصل وفي إطار عدوانها الشامل على الحركة الأسيرة بإغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في السجون وتحرمهم من الخروج إلى الفورة نهائيًا.

وكانت إدارة سجن نفحة أغلقت غرف أسرى حركة الجهاد الاسلامي الخميس الماضي ، ومنعتهم من الخروج لساحة الفورة.

واقتحمت قوات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عدة أقسام في سجن النقب، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن القوات المُقتحِمة أغلقت الغرف بالأقفال، وقطعت الكهرباء عن الأسرى. وأضاف: "حالة من التوتر الشديد تسود السجن".

بدورها، قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن "حالة من الغليان تسود في أوساط الأسرى في سجن النقب، والذي يعد أكبر سجن إسرائيلي".

وأوضحت أن الأقسام المستهدفة تعود لمعتقلي حركة "الجهاد الإسلامي".

وبيّنت أن نحو 1400 أسير فلسطيني يتواجدون في سجن النقب.