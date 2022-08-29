إعلام الأسرى: فشل جلسة الحوار مع الاحتلال في سجن "هداريم"

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، بفشل جلسة الحوار مع إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي في سجن "هداريم"، وعلى إثره قرر الأسرى إغلاق جميع الأقسام اخل السجن غداً الثلاثاء.

وأوضح المكتب، أن الاسرى بدأوا في الاستعداد للإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لإجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الثلاثاء الماضي، إنه من المقرر أن يبدأ في أيلول القادم بدء الخطوات التصعيدية الجماعية للأسرى مع المحتل، مؤكدًا أن "المعركة مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال".

واضافت لجنة الطوارئ انه لن يسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة

وشددت لجنة الطوارئ ان الحراك لن يتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته.