وقفة دعم وإسناد مع الأسرى في بيت لحم

شارك عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: إن شعبنا في مواجهة دائمة مع الاحتلال، وفي المقدمة معركة الاسرى بأجسادهم ودمائهم، مؤكدا أن القيادة والشعب وقواه السياسية والاجتماعية تقف مع الأسرى.

ودعا كل قوى شعبنا ومكوناته إلى تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى في سجون الفصل العنصري.

بدوره، قال مدير عام نادي الأسير في بيت عبد الله زغاري، إن الاسرى يخوضون خطوات احتجاجية احتجاجا على سحب وسلب حقوقهم داخل السجون بعد نجاح ستة أسرى من تحرير أنفسهم العام الماضي.

وأضاف، أنه سينطلق الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم الخميس المقبل بمشاركة ألف أسير وسينضم لهم عدد أكبر في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.