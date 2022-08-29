الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد تطالب بالالتفاف حول "الأسير عواودة"

أشادت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 29/8/2022، بصمود الأسير خليل عواودة.

وقالت الهيئة :" كلمات المجاهد الكبير خليل عواودة تعكس قوة وصلابة وإرادة الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين المقدسة، والحاجة الماسة الآن إلى الالتفاف حول المجاهد الكبير الفارس خليل عواودة من أجل إطلاق سراحه وإنقاذ حياته."

ودعت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي، أبناء شعبنا وكل الفاعلين في العالم للانتقال من مربع الكلام إلى مربع الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عواودة.

وكانت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 29/8/2022، حددت جلسة ليوم غدًا الثلاثاء للنظر في الالتماس المقدم للأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والجرحى والأسرى، أن المحكمة ستعقد جلسة للنظر في الالتماس المقدم لعواودة للمطالبة بالإفراج عنه لخطورة حالته الصحية.

ووجه المعتقل عواودة، اليوم رسالة عبر فيديو قصير من مستشفى "أساف هروفيه" .

وجاء فحوى الرسالة :

يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتهالك الذي لم يبق منه إلا العظم والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطينيّ، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنّه دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال الإداريّ الهمجي ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداريّ لا للاعتقال الإداريّ.

نحن شعب قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسنبقى نقف ضد الاعتقال الإداريّ، حتى لو ذاب اللحم، والجلد، وتلاشى العظم حتى لو ذهبت الأرواح كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عاليا.