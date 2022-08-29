أسعار النفط ترتفع أكثر من 1%

ارتفعت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الاثنين بنسبة تزيد عن 1% ، ويتوقع المستثمرون انخفاضا في المعروض من هذا النوع من المواد الخام في السوق، وفقا لبيانات التداول.

اعتبارا من الساعة 8.07 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، نفط خام برنت بنسبة 1.08% ليصل إلى 100.09 دولار للبرميل، وعقود أكتوبر/ تشرين الأول الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أيضًا بنسبة 1.08% ليصل إلى 94.15 دولار أمريكي.

قال جيمس ويستلر، العضو المنتدب لشركة Vanir Global Markets Pte في سنغافورة ، لـ"بلومبرغ": "على الرغم من تحفيز البنوك المركزية المتشددة لرفع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، يستمر سعر النفط في الارتفاع حيث تدعم قيود العرض الاتجاه الصعودي".

وجاءت التوقعات بخفض إجمالي المعروض من النفط إلى السوق بعد تصريح وزير الطاقة السعودي بأن "أوبك" قد تخفض إنتاجها.