بالصور الجهاد بغزة تختتم مخيمها الكشفي الخامس عشر

اختتمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة مساء أمس الأحد 28 أغسطس 2022، مخيمها الكشفي الخامس عشر "انا الفلسطيني 2022" بمسير كشفي بدأ باتجاه منزل الشهيد أحمد عزام ومن ثم توجه المسير إلى عوائل الشهداء يوسف قدوم وعماد شلح وسلامة عابد وصولاً لمنزل القائد تيسير الجعبري أبو محمود.

وخلال كلمة له وجه يوسف دلول مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، التحية لعوائل الشهداء التي قدمت أبناءها شهداء على طريق التحرير.

وأشاد دلول بمناقب الشهداء الذين وقفوا في وجه العدوان الصهيوني مدافعين عن أرضهم وشعبهم، حتى ارتقوا شهداء في ساح المواجهة مقبلين غير مدبرين.

وتخلل المسير تكريم قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة ومجموعات الفارس الكشفية عوائل الشهداء بدرع المحبة والوفاء































