سرايا القدس - مجموعات قباطية تكشف تفاصيل الـ90دقيقة من الاشتباك المسلح بين المقاوم زكارنة والاحتلال

أعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية اليوم الاثنين 29/8/2022 ان قوات الاحتلال حاصرت منزل المقاوم علاء زكارنة ورفض تسليم نفسه ، مبيناً انه اشتبك مع القوات الخاصة حتى نفاذ ذخيرته قبل اعتقاله.

وقالت سرايا القدس - مجموعات قباطية ان مجاهدين من سرايا القدس في بلدة قباطية تصدوا بباسلة لقوات الاحتلال، ودارت اشتباكات عنيفة في محيط منزل المجاهد علاء زكارنة الذي حاصره الاحتلال بداخله لأكثر من ساعة ونصف.

وأكدت سرايا القدس - مجموعات قباطية، على جهوزيتنا للتصدي لقوات الاحتلال، وأن هذا العدوان والإجرام الصهيوني لن يثنينا عن القيام بواجبنا في مقاومته في كل زمان ومكان رغم قلة الإمكان.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

"قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ" صدق الله العظيم

لقد أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، صباح اليوم الاثنين 29-8-2022م، وقامت بمحاصرة منزل المجاهد البطل علاء زكارنة، الذي رفض تسليم نفسه واشتبك مع القوات الخاصة حتى نفاذ ذخيرته قبل اعتقاله.

في حين تصدى مجاهدو سرايا القدس في بلدة قباطية الباسلة لقوات الاحتلال، ودارت اشتباكات عنيفة في محيط منزل المجاهد علاء زكارنة الذي حاصره الاحتلال بداخله لأكثر من ساعة ونصف.

إننا في سرايا القدس - مجموعات قباطية، نؤكد على جهوزيتنا للتصدي لقوات الاحتلال، وأن هذا العدوان والإجرام الصهيوني لن يثنينا عن القيام بواجبنا في مقاومته في كل زمان ومكان رغم قلة الإمكان.

نتقدم بالتحية لمجاهدي سرايانا المظفرة في قباطية البطلة، ومقاومي شعبنا الباسل على امتداد الضفة المحتلة، ولشعبنا الأبي الصامد على أرضه.

سلاحنا مُشرع وجهادنا مستمر

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - مجموعات قباطية

الاثنين 29 أغسطس 2022م