بالصور مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة و"19" طالباً غيبهم الاحتلال في غزة

توجه صباح اليوم الاثنين 29/8/2022 ، مليون و385 ألف طالب وطالبة، الى مقاعدهم الدراسية في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،ايذاناً ببد العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، في حين غيب بطش الاحتلال ورصاصته القاتلة 19 شهيداً من غزة بعد العدوان الأخير على غزة .

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفا و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفا و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفا و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

ويصل عدد المعلمين الإجمالي إلى 73 ألفا و900 معلم/ة، موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.





وأطلقت وزارة التربية والتعليم على العام الدراسي الجديد تسمية "عام سيادية التعليم في القدس"، تعبيرا عن التزام الكل الفلسطيني بالذود عن هوية وروح ومضامين التعليم في القدس، وحمايته من (الأسرلة) وكي الوعي وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا.

















