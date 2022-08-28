سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 29 اغسطس 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا هامشيا خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 29 أغسطس/آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم هامشيا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل 4455 ليرة للشراء، و4480 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

انتعش سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4435 ليرة للشراء، و4465 ليرة للبيع، مقابل 4430 ليرة للشراء، و4460 ليرة للبيع، عند إغلاق تداولات أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5225 ليرة للشراء، و5264 ليرة للبيع، مقابل 5212 ليرة للشراء، و5251 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند مستوى 1184 ليرة للشراء، و1194 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر في ختام تداولات أمس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل عند مستوى 1210 ليرات للشراء، و1220 ليرة للبيع، مقابل 1209 ليرات للشراء، و1219 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14472 ليرة للشراء، و14579 ليرة للبيع، مقابل 14456 ليرة للشراء، و14562 ليرة للبيع نهاية تداولات أمس .