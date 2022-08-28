استقرت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، رغم تراجع "النفيس" عالميًا وتسجيله خسارة أسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، نحو 32.368 ألف جنيه (55.95 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند مستوى 28.323 ألف جنيه (48.96 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، مسجلًا نحو 24.277 ألف جنيه (41.96 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.882 ألف جنيه (32.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، نحو 1.007 مليون جنيه (1740 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 226.584 ألف جنيه (391.67 دولار).

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة امس؛ لتسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بضغط من ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن الفائدة الأمريكية.