بعد نشر صورة هيكله العظمي.. الأسير عواودة يؤكد أنه لن يتراجع عن إضرابه حتى ينال حريته

قالت زوجة الأسير خليل عواودة، بعد نشر صورته التي يظهر فيها هيكله العظمي إنه لن يتراجع عن اضرابه حتى ينال حريته.

و نقلت زوجة الأسير عواودة عن زوجها قوله: "حتى لو طُحنت على حجر لن أتراجع عن إضرابي حتى أنال حريتي."

و لفتت الى أن الأطباء يحذرون من خطورة وضع خليل الصحي، وهو يخوض إضراباً عن كل شيء، سوى الماء.

و بينت أن خليل يقاطع الفحوصات الطبية، حتى أنه رفض إدخالي زيت زيتون لغرفته، كي أدهن جسده.

و أشارت زوجة الأسير عواودة بأن هناك ضغوطات من جانب الاحتلال على خليل لوقف إضرابه المستمر، لكنه مصمم على مواصلته مهما كان الثمن.

و تابعت تقول: "إن شاء الله، سينتصر خليل في هذه المعركة، التي تقترب من شهرها السادس على التوالي".

و قالت: "إذا كان هناك حس إنساني في هذا العالم، فليتدخلوا لينقذوا حياة خليل، قبل فوات الأوان".