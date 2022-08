بالفيديو لحظة إنقاذ شخص إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر

استطاع رجل محظوظ أن ينجو من الموت عندما سقط من ارتفاع نحو 30 متراً إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر.

وكان الرجل يسير على الشاطئ بمقاطعة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما انهارت الأرض من تحت أقدامه، كما تقول شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة إنقاذ الرجل بواسطة رجال الإنقاذ في عملية استمرت نحو 20 دقيقة.

ويظهر رجال الدفاع المدني وهم يقومون بانتشال الرجل بواسطة الحبال التي تم مدها لالتقاطه من أسفل المنطقة التي حدث بها الانهيار الأرضي.

CLIFF RESCUE: The cliff crumbled beneath a man who was walking at dawn in Moss Beach. He fell est. 100 feet & yelled for help. At 8:30am a woman nearby heard his calls. Coastside Fire pulled him to safety within 22 minutes of their arrival. Avoid cliff edges as they are unstable. pic.twitter.com/OCz7W84dra