عمال الضفة ينظمون وقفات احتجاجية رفضاً لتحويل أموالهم عبر البنوك

نظم عشرات آلاف من عمال الداخل المحتل، فجر اليوم الأحد 28/8/2022، وقفات احتجاجية وتظاهرات على الحواجز العسكرية مع الداخل المحتل رفضاً لقرار السلطة برام الله وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك العاملة في أراضي السلطة.

وتأتي خطوات العمال للمرة الثانية خلال أسبوع ، احتجاجاً على الاقتطاع حيث يعتبر العمال القرار مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل حكومة رام الله. وكانت مجموعات عمالية قد دعت، مؤخراً، العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية على الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى أماكن عملهم، للتعبير عن رفض قرار تحويل الرواتب عبر البنوك.