"مهجة القدس": الأسير يوسف مهداوي يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي (40 عامًا)؛ من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/08/2003م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن المؤبد، بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد يوسف مهداوي ولد بتاريخ 07/06/1982م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون.