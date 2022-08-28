إيران تؤكد استعدادها لإرسال الوقود إلى لبنان كهبة دون شروط

أكد السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، أمس السبت، استعداد بلاده لإرسال الوقود إلى لبنان كهبة دون شروط لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية فور قبول الحكومة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن السفير الإيراني أكد خلال لقاء مع الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي، "حرص إيران على تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني".

وأعرب أماني عن "استعداد إيران لإرسال الفيول كهبة دون شروط فور قبول الحكومة اللبنانية وإيفادها وفدا رسميا إلى طهران للتنسيق المباشر بشأن خطة التنفيذ".

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قد أعرب في وقت سابق عن ترحيبه بأي هبة إيرانية لمد معامل الكهرباء.

وفي السابع من الشهر الجاري، أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، استعداد طهران للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.

ويعاني لبنان من شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، مما تسبب بأزمة محروقات حادة وسط انهيار اقتصادي متسارع.

ويوجد في لبنان سبع محطات لتوليد الكهرباء، توقفت خمس منها عن العمل، وتعمل المحطتان الباقيتان على توفير ساعتين من التيار الكهربائي وسط تقنين لمدة 22 ساعة يوميا، في حين تقوم شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعمل على الديزل بتأمين التيار بتكلفة عالية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وفرض قيود على سحب الودائع المصرفية وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.