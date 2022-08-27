المحامي زبارقة يطالب بإلغاء تصنيف أحمد مناصرة كملف "إرهاب"

طالب المحامي الفلسطيني خالد زبارقة بإصدار قرار من محكمة الاحتلال يلغي تصنيف ملف أحمد المناصرة كملف إرهاب وقرار يفرض الإفراج المكبر عنه.

و تقرر، مساء اليوم السبت، عقد جلسة جديدة للأسير، أحمد مناصرة في بداية الشهر المقبل.

وأفاد نادي الأسير، أنه في الأول من أيلول، تعقد جلسة جديدة للأسير، أحمد مناصرة للمطالبة بإصدار قرار يلغي تصنيف ملفه كملف "إرهاب"، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وبدوره، طالب المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، بإصدار قرار من محكمة الاحتلال يلغي تصنيف ملف أحمد المناصرة كملف إرهاب وقرار يفرض الإفراج المكبر عنه"

جدير ذكره أنه يعاني الأسير أحمد مناصرة من ظروف اعتقالية صعبة، حيث اعتقل وهو لا زال طفلاً.