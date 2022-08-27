أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 28-8-2022، ويقدم لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذا المقال أسعار الذهب في الاردن وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الآلاف من المتابعين، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، حيث يهتمون بمعرفة أسعار الذهب بشكل مستمر ودائم، وبعد ملاحظتنا في فريق "فلسطين اليوم" زيادة البحث بشكل كبير عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 28-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في الأردن

تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأحد 28-8-2022، بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن ليهبط إلى مستوى 39.67 دينار (55.95 دولار)، مقابل 40.12 دينار (56.59 دولار) أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن لينزل إلى 29.75 دينار (41.96 دولار)، مقابل 30.09 دينار (42.44 دولار) في ختام تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.14 دينار (32.64 دولار)، وأسعار الذهب عيار 12، نحو 19.84 دينار (27.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وتراجع جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) مسجلا 34.71 دينار (48.96 دولار)، مقابل 35.11 دينار (49.51 دولار)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1234 دينارا (1740 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 277.71 دينار (391.67 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت ثيران الذهب بقوة، ليفقد الذهب 50 دولار في نهاية الأسبو، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف في أي وقت قريب عن رفع معدلات الفائدة.