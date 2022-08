أهدر النجم المصري محمد صلاح، بغرابة فرصة تسجيل هدف محقق لفريقه ليفربول في شباك بورنموث، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى صلاح تمريرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء من زميله هيرفي إليوت لكن النجم المصري سددها برعونة لتمر من فوق عارضة مرمى حارس بورنموث الخالي.

ومع ذلك، فقد نجح ليفربول في إنهاء الشوط الأول متقدما بخماسية دون رد.

No way Salah just missed this 💀😂



