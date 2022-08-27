خلال أسبوع.. شهيد وإصابة مستوطنين بـ89 نقطة مواجهة بالضفة المحتلة

شهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي عمليات إطلاق النار ومواجهات مع قوات الاحتلال، استشهد خلالها شاب فلسطيني وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد مواطن برصاص الاحتلال، فيما أصيب جندي ومستوطن، ورصدت 89 نقطة مواجهة، و9 عمليات إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

مواجهات وإطلاق نار

وأمس الجمعة أحصيت 20 نقطة مواجهة في قلقيلية ونابلس والخليل والقدس وسلفيت ورام الله

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار صوب أهداف إسرائيلية في مستوطنة "شافي شمرون"، وحي رفيديا، وحاجز بيت فوريك.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وأصيب مستوطن في مواجهات اندلعت مع الشبان الفلسطينيين بقرية النبي صموئيل في القدس المحتلة.

ويوم الخميس أحصيت 9 نقاط مواجهة في جنين والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في مدينة جنين، وبلدة برقين.

كذلك ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مدينة جنين، وبرقين حيث أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة جندي بالرصاص.

وسجلت يوم الأربعاء 21 نقطة مواجهة في القدس ونابلس وبيت لحم والخليل وقلقيلية وجنين ورام الله.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في وادي برقين، ومخيم بلاطة.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب أهداف إسرائيلية في وادي برقين، وأبو ديس، وحاجز عطارة.

كما ألقى الشبات زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مدينة نابلس، وبيت ريما، وأبو ديس، ووادي برقين.

ويوم الثلاثاء استشهد الشاب محمد مرزوق عرايشة من نابلس متأثرًا بإصابته في المواجهات مع الاحتلال بتاريخ 9/8/2022.

وأحصيت في ذات اليوم 7 نقاط مواجهة في قلقيلية ورام الله ونابلس والخليل.

أما يوم الاثنين فاندلعت مواجهات في 13 نقطة شملت الخليل ورام الله وطوباس وطولكرم والقدس ونابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة على مستوطنة "مجدال عوز"، ومستوطنة "بسجوت"، وأم درج (مسافر يطا - الخليل)، وبيت أمر، وطوباس، ومخيم طولكرم.

وأحصيت يوم الأحد 9 نقاط مواجهة في رام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية، بينما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

ويوم السبت الماضي أحصيت 10 نقاط مواجهة في رام الله وقلقيلية وبيت لحم وأريحا ونابلس.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في قرية سلواد شرقي رام الله.