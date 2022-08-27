بث مباشر...مشاهدة مباراة اليوم بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ يلا شوت- بث مباشر بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ يلا شوت، وفي اطار متابعتها الدائمة لكافة عمليات البحث التى تجرى عبر محركات البحث قوقل، خصصت لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ التي ستقام مساء اليوم السبت عند الساعة 7.30 بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة، كون جميع الانظار تتجاه نحو المباراة الأكثر متابعة من قبل الجمهور العاشق للدوري الالماني، والتي تقام ضمن الجولة الرابعة من عمر المسابقة لهذا الموسم 2022/2023م، خاصة وأن بايرن ميونخ يتربع على عرش الدوري برصيد كامل 9 نقاط، لذلك سنخصص هذه المقالة للحديث عن المباراة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين، فضلاً عن القنوات والروابط المتاحة لنقل المباراة سواء كان عبر قناة بي ان سبورت وكذلك المواقع الرياضية الأخرى ذات الجودة العالية والسريعة.

بث مباشر مباراه بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

ويستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ، مساء اليوم السبت 27 أغسطس، ضمن فعاليات المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني، ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويستعد البافاري لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، فهو يرغب في الانتصار لتعزيز رصيده من النقاط للدفاع عن لقبه للموسم الحادي عشر على التوالي.بينما يدخل بوروسيا مونشنغلادباخ اللقاء بشكل قوي ودافع كبير في هذه الموقعة، ولكن هذا يحتاج منه الاستعداد الأمثل لمحاولة اقتناص النقاط الكاملة للتربع على الصدارة بدلاً من الخصم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ و بوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر

وفي مقالنا الذي جاء بعنوان ..، نوضح لكم أن مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ ستقام في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 21:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ عبر موقعنا إلى جانب قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وبالنسبة لتشكيل الفريقين سنبدا بتشكيل بايرن ميونخ فقد جاء على النحو التالي: في حراسة المرمى: مانويل نوير، خط الدفاع: نصير مزراوي، نيانزو كواسي، أوبامياكانو، ألفونسو ديفيز، خط الوسط: سابيترز، فيدوفيتش، جنابري، ساني، خط الهجوم: تشوبو موتينج، ماني.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر اليوم

وتشهد الساعات المقبلة، تحولا جديدا في مستقبل المدافع الفرنسي بينيامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ، بعد حالة الغموض التي أحاطت به هذا الصيف، وبعد قدوم المغربي نصير مزراوي إلى النادي البافاري، بعد انتهاء عقده مع أياكس الهولندي بنهاية الموسم الماضي، ارتبط بافارد بالرحيل عن ملعب أليانز أرينا، رغم ذلك، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، عن التحول المفاجئ في مستقبل بافارد، الذي أكدت استمراره مع بطل البوندسليجا لموسم آخر على الأقل، وأشارت إلى اتخاذ بطل العالم مع منتخب فرنسا، قراره قبل بضعة أسابيع بشأن البقاء في ميونخ، وهو ما أبلغ به إدارة النادي ومدربه جوليان ناجلسمان.

بث مباشر بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ يلا شوت

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل رفض الدولي الفرنسي عرضا من مانشستر يونايتد، الذي حاول ضمه هذا الصيف، وهو ما لم يفكر فيه اللاعب مرتين، مما حال دون دخول الناديين في أي محادثات رسمية، وبحسب التقرير، فإن صاحب الـ26 عاما بصدد تمديد عقده مع النادي الألماني، وذلك بعد اجتماع مع وكيله، رغم أن عقده الحالي ممتد حتى 2024.



ونجح بافارد في الحفاظ على مكانته في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري مع بداية الموسم الحالي، مما تسبب في أن يظل مزراوي حبيس دكة البدلاء حتى الآن.

مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم

يستعد بايرن ميونخ لاستضافة بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم السبت، بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني، الفريق البافاري يطمح لمواصلة انتصاراته بالحفاظ على العلامة الكاملة والتربع على عرش جدول ترتيب البوندسليجا.

يلتقي بايرن مع جلادباخ للمرة الـ109 في تاريخ البوندسليجا، وهي ثاني أكثر المواجهات بين فريقين، بعد مباريات بايرن نفسه ضد فيردر بريمن (110) مباريات، لكن جلادباخ استطاع أن يعادل الكفة مع الفريق البافاري في آخر 11 سنة، بفوز كل منهما في 9 مناسبات على حساب بعضهما، فيما انتهت 4 لقاءات أخرى بالتعادل منذ موسم "2011-2012"، وحقق مونشنجلادباخ خلال هذه الفترة أفضل سجل لفريق أمام البايرن، بحصده أكبر عدد من النقاط أمامه، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر.

Our birthday wishes also go to former Foal, @LuukdeJong9! 🎉 pic.twitter.com/1OVTwkwK0M — Gladbach (@borussia_en) August 27, 2022

مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني: من خلال قتوات beIN SPORTS CONNECT france, beIN Sports 1 france, beIN Sports MAX 9 france، بتعليق

ويستعد البافاري لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، فهو يرغب في الانتصار لتعزيز رصيده من النقاط للدفاع عن لقبه للموسم الحادي عشر على التوالي.بينما يدخل بوروسيا مونشنغلادباخ اللقاء بشكل قوي ودافع كبير في هذه الموقعة، ولكن هذا يحتاج منه الاستعداد الأمثل لمحاولة اقتناص النقاط الكاملة للتربع على الصدارة بدلاً من الخصم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

تذاع مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني: من خلال قتوات beIN SPORTS CONNECT france, beIN Sports 1 france, beIN Sports MAX 9 franc، وجاء التكشيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نيانزو كواسي، أوبامياكانو، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: سابيترز، فيدوفيتش، جنابري، ساني.

خط الهجوم: تشوبو موتينج، ماني.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن آخر التطورات في فريقه قبل مواجهة بلد الوليد، المقررة غدًا الأحد ضمن الجولة الثالثة من الليجا.



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "برايثوايت لديه عقد مع برشلونة، لكنه يعلم منذ 17 مايو (آيار) أنني لا أعتمد عليه.. ومن الآن فصاعدًا، يعتمد وضعه على المفاوضات التي يجريها مع النادي"، وأضاف: "كان من الصعب تسجيل اللاعبين.. نحن متفائلون بشأن تسجيل كوندي غدًا، الأمر له علاقة بالحسابات فقط، وتحقيق التوازن في اللعب النظيف".



وحول التعاقد مع ماركوس ألونسو، قال تشافي: "لا أستبعد أي شيء في سوق الانتقالات"، وبشأن وضع جيرارد بيكيه، أجاب: "تحدثت معه قبل العطلة، و أخبرته أنه ستكون هناك الكثير من المنافسة، والوضع سيكون صعبًا بالنسبة له.. لكننا لعبنا مباراتين فقط، ولا يمكن إجراء تقييم"، وأردف: "يمكن أن يساعدنا جيرارد في دور آخر، لكن كل شيء يعتمد على الفرص التي ستمنح له"، وتابع: "الأمل دائمًا موجود بشأن التعاقد مع برناردو سيلفا، لكننا نعلم أن ذلك سيكون صعبًا، لأنه تتبقى أيام قليلة فقط على نهاية الميركاتو".



وحول قرعة دوري الأبطال، واصطدام برشلونة بإنتر ميلان وبايرن ميونخ، قال تشافي: "سنحاول التغلب على أي منافس.. إنها بالتأكيد أصعب مجموعة لنا في السنوات الـ20 الماضية.. لكن هناك أملًا، ونهدف للتأهل من المجموعة".

بث مباشر بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ اليوم يلا شوت

وفي مقالنا مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي الآن،، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت الرياضي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا