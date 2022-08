بث مباشر مباراة روما ويوفنتوس Juventus vs Roma اليوم يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر HD، من المقرر أن تبدأ مباراة يوفنتوس ضد نظيره روما الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت القدس ومكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وذلك من مساء اليوم السبت 27 أغسطس 2022، وذلك ضمن مباراة الذهاب من الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، على ملعب أليانز ستاديوم، معقل فريق يوفنتوس، ويحرص أبناء المدرب الإيطالي اليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس خوض مباراة قوية ضد فريق الذئاب روما، وحصد النقاط الثلاثة بعد البداية السيئة التي قدما لاعبو السيدة العجوز منذ بد الموسم، إلا إن فريق روما أبناء المدرب المخضرم جوزيه مورينيو، سيحرصون كل الحرص على تحقيق الفوز والمضي قدما في الدوري، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة نارية بين فريقين أعينهما شاخصة نحو الفوز في المباراة، وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحرص عشاق الفريقان على مستوى قارة أوروبا والوطن العربي في البحث عن، بث مباشر مباراة روما ويوفنتوس Juventus vs Roma اليوم يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر HD، لأن المباراة ستكون مصيرية بالنسبة للمدربين الإثنين، إذ لن تصبر إدارة اليوفنتوس على سوء النتائج، حيث إن لم تتحسن نتائج السيدة العجوز، فإنها وفق تقارير صحفية ستتخذ قرارًا بإقالة المدرب واستبداله، بينما يسعى جوزيه مورينيو لصناعة التاريخ رفقة ناديه الجديد روما، لذلك يحرث فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق لكم، ماتش روما ضد يوفنتوس الآن بث مباشر يلا شوت، حتى تتمتعوا بمشاهدة المباراة بكل تفاصيلها.

🌪 @MarioMandzukic9 making sure of 2018/19's #JuveRoma victory 🎯 pic.twitter.com/bS89cn55ia

ومن الآن يشرع عشاق كرة القدم الإيطالية، في البحث عن، رابط مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس الآن بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب، حيث يتواجد نادي روما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويسعى الذائب إلى المنافسة على صدارة الدوري في الجولات المقبلة، بينما يسعى فريق السيدة العجوز لتحسين النتائج من أجل المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنتين.

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

“I want us to play with confidence.”#ASRoma #JuveRoma

