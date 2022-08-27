كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022 ، يضرب الاراضي الفلسطينية خلال هذة الايم موجه شديدة الحرارة حيث أكدت الارصاد الجوية ان الطقس في العديد من المناطق الساحلية قد يصل لـ37 درجة مئوية في حين قد تصل في المناطق الداخلية والاغوار لـ46 درجة مئوية وسط تحذيرات للمواطنين من اتباع الاجراءات الكفيلة للتعامل مع الحالة الجوية دون اي مضاعفات ، وكالة فلسطين اليوم حاولت التعامل مع أسئلة المواطنين بكيفية التعامل مع الطقس الحار 2022

في فترة الصيف, هنالك خطر متزايد على الجمهور بسبب درجات الحرارة المرتفعة وازدياد الرطوبة. الخطر يكون أكبر خصوصًا عندما يكون هنالك موجة حر أو حر شديد جدًا.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

خلق بيئة باردة

في ساعات ذروة الحر يوصى بالمكوث في مكان يوجد فيه تكييف هوائي. هذه هي أفضل طريقة لتبريد البيت. ليس هنالك حاجة الى تشغيل المكيف طيلة ساعات اليوم, ولكن من المهم القيام بذلك في ساعات الذروة. في الأماكن التي لا يوجد فيها تكييف هوائي,يوصى بالمكوث لعدة ساعات في مكان عام فيه تكييف, وتقليص مدة المكوث في الحر.

المراوح يمكنها أن تخفف من الشعور بالحر, ولكن عندما تكون درجة حرارة البيئة أعلى من 35 درجة مئوية, لا يمكنها تبريد الجسم أو الحماية من التعرض للأذى من ناحية صحية.

يوصى في ساعات الحر إغلاق الأباجور أو إسدال الستائر, من اجل تقليص دخول أشعة الشمس, ولكن إبقاء البيت مهوئًا. إغلاق الأباجورات يمكنه التقليل من دخول الحرارة بنسبة حوالي 80%.

-الاستحمام بماء بارد في الحمام او الحوض يساعد على تبريد الجسم.

-من المفضل ارتداء ملابس بألوان فاتحة, خفيفة ومريحة.

-توخي الحذر عند الخروج

يجب الامتناع عن الخروج الى الخارج في الساعات الحرة. من المستحسن تقييد الأنشطة في الخارج الى ساعات الصباح الباكر او الى ساعات المساء.

في ساعات الحر من المفضل أخذ قسط من الراحة. يوصى بتقليل النشاط البدني الشديد عندما يكون الجور حارًا. إذا كان عليكم القيام بممارسة النشاط البدني, عليكم المواظبة على الشرب خلال النشاط, بالإضافة الى كمية الماء التي يوصى باستهلاكها يوميًا, زيادة 2-4 أكواب من الماء البارد أو مشروب خفيف آخر.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

في حال كان يتوجب عليكم الخروج, يجب الحرص على اعتمار قبعة واسعة الأطراف, وضع نظارات شمسية, ارتداء ملابس بألوان فاتحة, خفيفة ومريحة ودهن كريم واقي من أشعة الشمس.

من المستحسن أخذ قسط من الراحة في أحيان متقاربة في مطان مظلل.

يجب التقليص الى أدنى حد من المكوث وبذل الجهد في الحر.

تحذير: ممنوع إطلاقًا البقاء (أو إبقاء شخص آخر) في مركبة متوقفة وشبابيكها مغلقة

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

تناول الطعام والشراب بشكل جيد

يجب الإكثار من شرب الماء البارد أو مشروب خفيف آخر.

من المحبذ التقليل من المشروبات المحلاة, المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول.

كمية السوائل المطلوبة هي 8-10 كؤوس في اليوم – حتى بدون الشعور بالعطش!

يجب الحرص على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة.

تحذير: إذا كان هنالك تعليمات من الطبيب بتقييد كمية الشرب, بسبب مشاكل صحية, يجب التشاور معه حول كيفية التصرف في الأيام الحارة.

الحذر أكثر في الحالات المعرضة للخطر

يجب استشارة الطبيب المعالج في الحالات التالية:

الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب والأوعية الدموية, السمنة الزائدة, أمراض مزمنة أخرى, أمراض نفسية, وعند الإصابة بمرض شديد أو جفاف.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعمل على جهاز الأعصاب المركزي (الدماغ), مثل: أدوية مهدئة, للنوم, لمعالجة الباركينسون, ولمعالجة مشاكل نفسية معينة. هذه الأدوية يمكنها أن تزيد من الحساسية للتعرض للأذى من الحر.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

تأثير الحر على جسم الإنسان

في الوضع العادي, عندما ترتفع درجة حرارة البيئة, يقوم الجسم بتبريد نفسه عن طريق العرق, ويمنع ارتفاع حرارة الجسم.

ولكن, عندما يكون الجو حارًا والرطوبة مرتفعة, العرق لا يتبخر بسرعة, والجسم لا يمكنه تبريد نفسه. من الممكن أن تكون هنالك درجات مختلفة من التعرض للأذى من الحر:

ضربة حر (Heat Stroke) – ضرر صحي شديد جدًا بسبب الحر

تحدث عندما لا يكون الجسم قادرًا على تبريد نفسه في الجو الحار: آلية التعرق غير ناجعة, ودرجة حرارة الجسم ترتفع بسرعة, أحيانًا لأكثر من 41 درجة مئوية خلال ربع ساعة.

في هذه الحالة من الممكن أن يتم إلحاق الضرر بجهاز الأعصاب وفي أجهزة حيوية أخرى في الجسم. من الممكن أن تؤدي ضربة الحر الى الوفاة أو الى الإصابة بإعاقة دائمة, في حال عدم تلقي العلاج فورًا.

خطر التعرض ل-"ضربة حر" يكون أعلى لدى كبار السن, في أعمار 0 حتى 4 سنوات, لدى المرضى الذين يعانون من أمراض في القلب والأوعية الدموية, لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة, لدى من يعانون من أمراض مزمنة أخرى, لدى من يتناولون أدوية معينة, وعند الإصابة بمرض شديد أو جفاف.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

العلامات:

درجة حرارة الجسم أعلى من 39.5 درجة مئوية

جلد أحمر, حار وجاف (بدون عرق)

دقات قلب سريعة

صداع شديد (بما في ذلك الشعور ب-"دقات القلب" في الرأس)

دوار, الشعور بالغثيان, تشوش, انخفاض في الوعي

العلاج:

نقل المصاب بسرعة الى المستشفى

الى حين وصول المساعدة, وضع المصاب في مكان بارد ومظلل وتبريده (مثلًا باستخدام مناشف مبلولة)

تحذير: عند التعرض لضربة حر – ممنوع منح المصاب الشراب! العلاج بالسوائل يكون عبر الوريد, من قبل الطاقم الطبي

الإرهاق الحراري (Heat Exhaustion) – حالة متوسطة من التعرض للأذى جراء الحر

حالة التي من الممكن أن تحدث بعد التعرض للحر لعدة أيام مع عدم الشرب بكمية كافية.

الخطر يكون أعلى بشكل خاص لدى كبار السن, لدى من يعانون من ضغط دم مرتفع ولدى الأشخاص الذين قاموا ببذل مجهود جسماني في بيئة حارة.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

العلامات:

التعرق الشديد, الجلد بارد ورطب

الشحوب, الدوار, والميل الى الإغماء

آلام في العضلات, تعب, وهن

صداع

الشعور بالغثيان أو التقيؤ

دقات قلب سريعة وضعيفة وتنفس سريع وسطحي

درجة حرارة الجسم يمكن أن تكون طبيعية

بدون تلقي العلاج – من الممكن أن يتدهور الوضع الى ضربة حر.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

العلاج:

الراحة في مكان بارد, وتحرير الملابس الضاغطة

تبريد الجسم (مثلًا باستخدام مناشف مبلولة)

تبريد البيئة او الانتقال الى مكان فيه مكيف هوائي

تناول جرعات صغيرة من الماء او مشروب خفيف آخر

متابعة الوضع. إذا تدهور الوضع, مثل التقيؤ, انحفاض مستوى الوعي او التشوش – يجب التوجه فورًا لتلقي المساعدة الطبية.

كيف تتعامل مع الطقس الحار 2022

الفئات المعرضة للخطر

الخطر الصحي نتيجة الجو الحار كبير خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة, أمراض مزمنة, من يتناولون أدوية معينة, عند الإصابة بمرض شديد أو في حالة النقص في السوائل (الجفاف).

ايضًا المسنين الذين يسكنون لوحدهم معرضون لخطر التعرض للأذى بشكل أكبر عندما يكون الجو حارًا:

عند حدوث موجة حر يجب القيام بزيارة المسنين على الأقل مرة في اليوم, والانتباه الى عدم تطور أعراض تشير الى التعب من الحر او ضربة حر لديهم.

من المهم الانتباه جيدًا الى حالات التعرض للضرر نتيجة الحر وتقديم العلاج المناسب.

يجب التأكد من أن التفاصيل الشخصية الخاصة بالمسنين (الاسم, العنوان, ورقم الهاتف) موجودة لدى خدمات الرفاه في منطقة السكن, لتنظيم زيارات منتظمة او الحصول على المساعدة في حالات الضرورة.